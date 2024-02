Relazione finita o no? Le ultime foto e storie Instagram sembrano smentire le voci che vorrebbero la coppia in crisi

L’attesa e la curiosità degli utenti dei social media sono state soddisfatte da una serie di foto e storie Instagram che sembrano dissipare i dubbi riguardo alla presunta crisi nella coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. Immagini che sembrano indicare una continuità nella loro relazione.

Indizi di uontinuità: una serie di immagini rivelatrici

La recente presenza dei Ferragnez sui social media ha acceso il dibattito sulla salute della loro relazione. Tuttavia, le immagini pubblicate negli ultimi giorni sembrano smentire i rumors di una crisi imminente. Un esempio lampante è rappresentato dalla vacanza in montagna, dove Chiara e Fedez appaiono abbracciati e intimi, davanti allo specchio di una suite a cinque stelle. La didascalia “Noi” accompagna la foto, suggerendo un legame solido e profondo tra i due.

San Valentino e altri Momenti di intimità

La cena romantica di San Valentino è stata un altro momento significativo condiviso pubblicamente dalla coppia. Le immagini di Chiara e Fedez durante questa occasione speciale, con il tavolo cosparso da petali di rose.

Un’escursione in agriturismo

Ma non è finita qui. La presenza dei Ferragnez in un agriturismo con i figli, Leone e Vittoria, è stata un’altra conferma della loro continuità come famiglia. Trascorrere del tempo insieme in un ambiente rilassato e naturale sembra essere diventato una prassi per la coppia, soprattutto nei momenti di crisi, come suggerito dalle fonti.