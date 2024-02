Momento nero per Chiara Ferragni: “Piena delle sfighe di questo periodo”

L’influencer in un video su TikTok si sfoga e il periodo difficile che sta attraversando da mesi

Le «sfighe» di chiara ferragni

Nel video Chiara Ferragni si lascia andare a uno sfogo e la didascalia che accompagna il video ha colpito l’attenzione degli utenti: «posto questo suono perché sono piena di tutte le sfighe di questo periodo».

Com’è facile immaginare il video ha accumulato più di un milione di visualizzazioni e migliaia di commenti. Molti di questi sono impietosi con l’influencer come lecito aspettarsi dal popolo dei social.

L’inchiesta per truffa

Procedo le vicende giudiziarie che da fine 2023 non danno tregua all’imprenditrice. La finanza si è recata nelle sedi delle società della influencer, di dolci preziosi e altre aziende coinvolte per raccogliere documenti relativi alle uova di pasqua, la bambola Trudi e i biscotti Oreo.

La crisi con Fedez

Sono incessanti le voci di una separazione da Fedez e secondo Dagospia i due si sarebbero ufficialmente lasciati e il rapper sarebbe andato via di casa domenica 18 febbraio. A destare dubbi il fatto che in alcune foto manchi la fede nuziale, secondo altri il cambio dell’immagine profilo su Instagram potrebbe essere un segnale. La foto passata da una di famiglia a una in cui Chiara Ferragni è sola con i figli.