Secondo un’indiscrezione lanciata dal giornalista Davide Maggio, Chiara Ferragni è stata “consolata per bene” dopo la rottura da Fedez. Chi sarebbe questa persona che si è presa cura del cuore dell’imprenditrice? E’ un uomo o una donna?

Chiara Ferragni dopo Fedez: una persona l’ha consolata

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, il giornalista Davide Maggio ha lanciato un’indiscrezione bomba su Chiara Ferragni e Fedez. I due, stando a quanto sostengono i beninformati, si sono lasciati e presto lo annunceranno in modo ufficiale. Nel frattempo, sembra che l’imprenditrice abbia trovato una persona che “l’ha consolata per bene“.

Chi ha consolato Chiara Ferragni dopo Fedez?

Davide Maggio ha dichiarato:

“Per quel che mi risulta la Ferragni… come dire, c’è chi l’ha consolata per bene! Ora non essere così indiscreta. Diciamo che delle persone, una in particolare, le è stata molto vicina e l’ha supportata…”.

La conduttrice Myrta Merlino ha provato ad ottenere il nome di questa persona, ma il giornalista ha sottolineato che prima di rendere pubblica la notizia ha bisogno di qualche conferma in più.

Chiara Ferragni e Fedez: non si esclude il ritorno

Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è davvero finito? Secondo qualcuno si tratta solo di una mossa tecnica, un modo per assicurare che il loro immenso patrimonio non venga toccato dagli ultimi problemi dell’imprenditrice. Se così fosse, non escludiamo il loro ritorno.