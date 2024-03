Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati insieme? Questa è la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che i due sono stati avvistati insieme a Napoli.

Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati insieme?

Dopo anni e anni passati a farsi la guerra, Fabrizio Corona e Nina Moric potrebbero aver ritrovato un nuovo equilibrio. Non solo, qualcuno sostiene che siano anche tornati insieme. E’ davvero questa la realtà? Il gossip ha iniziato a circolare dopo che i sue sono stati pizzicati a Napoli allo stesso evento.

L’indiscrezione su Fabrizio Corona e Nina Moric

Lo scorso 20 marzo, Fabrizio Corona e Nina Moric hanno partecipato insieme alla sfilata di Monelli Kids, un negozio di abbigliamento bambini di Napoli. Nessuno dei due ha condiviso momenti della serata, ma la titolare del locale, tale Titti, ha postato su TikTok video con entrambi.

Fabrizio Corona e Nina Moric: cosa c’è tra loro?

Fabrizio Corone e Nina Moric non hanno condiviso sui social scatti o video insieme. Considerando che si parla dell’ex re dei paparazzi e della modella croata, ci sentiamo di smentire un ritorno di fiamma. Molto probabilmente, i due sono tornati ad avere rapporti civili solo per il bene di Carlos Maria, che ultimamente sta vivendo un periodo delicato per la sua salute.