Nina Moric torna sui social dopo l'intervista di Fabrizio Corona a Domenica In: le sue parole

I rapporti tra Nina Moric e Fabrizio Corona non sono dei migliori e nelle ultime ore la modella è tornata sui social con un messaggio che sembra essere indirizzato contro il suo ex.

Nina Moric: il nuovo post contro Fabrizio Corona

Dopo che nei giorni scorsi era stato ospite di Francesca Fagnani a Belve, Fabrizio Corona è stato ospite anche a Domenica In, ed è tornato a parlare del suo rapporto controverso e turbolento con Nina Moric, madre di suo figlio Carlos Maria. A suo dire la modella croata e il ragazzo si sarebbero rivisti per la prima volta nei giorni scorsi dopo che, per anni, non si sarebbero visti a causa di alcuni non meglio precisati problemi da parte della modella.

“Mio figlio ha 21 anni e ama suo padre sapendo che è un padre particolare. Sa come vivo, sa come lavoro. Dopo l’intervista a Belve, la madre si è fatta viva: non so se sia bene o male. Da giovedì, Carlos è dalla madre, che non vedeva da tanti anni perché Nina ha avuto tanti problemi”, ha affermato Corona a Domenica, e ancora: “Se sono contento? Sono da un lato felice, sperando che Nina possa stare meglio e tornare a diventare madre di Carlos. Mio figlio è sotto una terapia complessa, la mia preoccupazione è che Nina non regga e Carlos torni in condizioni pietose tra 10 giorni… Mi chiedo ‘perché non me lo vado a prendere?’: perché sono stanco di battaglie mediatiche e liti. Aspetto, se ci dovesse essere un problema lo risolverò”.

Al momento sulla vicenda non sono emersi ulteriori particolari ma sui social la Moric ha scritto un nuovo messaggio che sembra essere indirizzato al suo ex. “Verba volant, scripta manent”, ha scritto nelle sue stories la modella. Tra lei e Corona ci saranno ulteriori sviluppi?