Nina Moric risponde a Fabrizio Corona: "Restituisci il male..."

Fabrizio Corona è stato ospite a Belve, e non ha perso occasione per scagliare alcune frecciatine infuocate contro la sua ex, Nina Moric. Attraverso i social la modella croata ha a sua volta scagliato una frecciatina nei suoi confronti.

Nina Moric: la replica a Fabrizio Corona

Tra Nina Moric e Fabrizio Corona i rapporti non sono più distesi come un tempo e i due, nonostante abbiano avuto un figlio insieme, continuano a scagliarsi frecciatine e recriminazioni. Nella sua ultima intervista a Belve, Fabrizio Corona ha affermato che, a causa dei suoi non meglio precisati problemi, la showgirl e modella croata sarebbe del tutto assente dalla vita del figlio Carlos. A seguire la stessa Nina Moric ha pubblicato sui social un messaggio che sembra essere proprio indirizzato a lui.

“Ripagate il bene col bene, restituisci il male con la giustizia”, ha scritto la showgirl. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di saperne di più e si chiedono se i due prima o poi avranno un ulteriore chiarimento.

Nel salotto tv di Francesca Fagnani, Corona ha affermato: “Non lo vede mai, io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre.”