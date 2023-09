Fabrizio Corona a Belve: "Nina Moric? Non ci sarà più per Carlos"

Fabrizio Corona è stato ospite a Belve e, stando ai primi dettagli trapelati dall’intervista, ha parlato di una malattia genetica che avrebbe colpito suo figlio Carlos Maria e dei rapporti inesistenti tra lui e Nina Moric.

Fabrizio Corona: l’intervista a Belve

Il 26 settembre andrà in onda l’attesa intervista rilasciata da Fabrizio Corona a Francesca Fagnani a Belve. L’ex Re dei paparazzi avrebbe confessato alcuni dettagli e retroscena sulla sua vita privata e tra i principali argomenti di conversazione vi sarebbero stati i dettagli sul suo rapporto con il figlio, Carlos Maria, e su quelli con la sua ex, Nina Moric. “Adesso sta male”, ha detto lapidario l’ex Re dei paparazzi riferendosi a una malattia genetica con cui suo figlio avrebbe recentemente scoperto di dover convivere, mentre su Nina Moric ha aggiunto: “Non lo vede mai, io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui”.

La modella croata replicherà alle parole del suo celebre ex? Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan dei social non resta che attendere ulteriori sviluppi.