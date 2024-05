Migranti: Meloni in Libia da Dabaiba, risultati significativi, avanti su strada avviata**

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – Tema chiave della missione in Libia della premier Giorgia Meloni, atterrata poco fa a Tripoli, rimane la gestione dei fenomeni migratori. Si tratta di una cooperazione bilaterale ormai consolidata che ha prodotto "significativi risultati", rimarcano fonti italiane. Meloni, nell'incontro con il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdul Hamid Mohammed Dabaiba e il presidente del Consiglio Presidenziale libico, Mohammed Yunis Ahmed Al-Menfi, sottolineerà quindi l’esigenza di "continuare sulla strada avviata, ampliando ulteriormente la cooperazione, anche in un’ottica regionale". Per questo, lo scorso 2 maggio il ministro dell'Interno Piantedosi ha tenuto una riunione con ministri degli Interni di Libia, Tunisia e Algeria per discutere il sostegno italiano a quelle Nazioni per il contrasto al traffico di esseri umani, anche attraverso un approccio condiviso regionale.

La conversazione con i partner libici andrà però oltre il contrasto dei movimenti illegali: Meloni, rimarcano le stesse fonti, ritiene la Libia un partner cruciale nel quadro del Processo di Roma che mira ad affrontare le cause profonde dei movimenti migratori. Solleciterà quindi un impegno libico all’interno dei gruppi di lavoro avviati nel quadro del Processo di Roma all’interno dei quali nelle prossime settimane verranno individuati i primi progetti concreti da attuare in Africa.