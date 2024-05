Dopo il principe Alberto II di Monaco, ora è il turno dell’imprenditore Flavio Briatore, che potrebbe trasformare il complesso turistico di Mortola Inferiore, “Baia Beniamin”, nel nuovo e glamour “Twiga” beach club.

Ventimiglia accoglie il nuovo Twiga di Briatore: apertura esclusiva alla Baia Beniamin

La conferma arriverà martedì durante una conferenza stampa a cui parteciperà anche il governatore Giovanni Toti.

Dal punto di vista del rilancio turistico e commerciale, l’arrivo di Briatore è un segnale positivo. La sua scelta di investire a Ventimiglia, a ridosso del confine con la Francia, sembra essere dettata dalla posizione strategica e dalle potenzialità della zona.

Tuttavia, sul versante politico, emergono alcune considerazioni. Il sindaco Di Muro ha avviato diverse iniziative per il rilancio della città, compreso il potenziamento delle forze dell’ordine per affrontare il problema migratorio. Gli investimenti privati, come quelli di Briatore, sono un ulteriore segnale di fiducia nella città.

Nel frattempo, Sanremo sembra attraversare un periodo di stasi, con l’attenzione concentrata principalmente sul Festival. Tuttavia, con il prossimo rinnovo della convenzione con la Rai nel 2025, la situazione politica locale potrebbe subire cambiamenti significativi.

Mentre a Sanremo si discute sul futuro politico, a Ventimiglia l’attività è in fermento. La città di confine, sebbene affronti ancora le sfide legate alla questione migratoria, offre opportunità di investimento interessanti. Ventimiglia potrebbe diventare un polo turistico di rilievo, contribuendo così alla crescita economica della regione.