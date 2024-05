L’imprenditore trevigiano, fondatore del Gruppo Benetton, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in occasione del suo addio alla società.

Luciano Benetton annuncia le dimissioni

“Qualche mese fa ho capito che c’era qualche cosa che non andava” ha dichiarato Luciano Benetton “Che la fotografia del gruppo che ci ripetevano nei consigli di amministrazione i vertici manageriali non era reale. Per fortuna avevamo deciso di ritirare da tempo dalla Borsa la Benetton. E quindi i rischi imprenditoriali erano e sono tutti in capo alla famiglia“. L’89enne ha raccontato inoltre di come nell’autunno del 2023 si fossero presentati i primi problemi, fino all’annuncio del buco di bilancio. “Saremo attorno ai 100 milioni” ha commentato.

I sacrifici per la società

“Sono uscito dall’azienda nel 2012 con la società in salute, con un fatturato di 2 miliardi e in utile, anche se la logica dice che si può sempre fare meglio” ha continuato l’imprenditore “Solo dopo una forte insistenza da parte di mio fratello Gilberto ho deciso di rientrare nel 2018, poco prima della sua scomparsa. Appena rientrato cerco di risolvere gli errori più evidenti, verso la fine del 2019 mi suggeriscono una candidatura per il ruolo di amministratore delegato“. Luciano Benetton ha quindi accusato l’attuale dirigenza del gruppo di una gestione inadeguata, attribuendo loro la responsabilità di un disavanzo di circa 100 milioni di euro. Secondo i dati la società aveva registrato perdite per 112 milioni di euro nel 2021 e per 81 milioni di euro nel 2022.

La reazione dei sindacati

Secondo i sindacati, l’andamento non corrispondente alle aspettative era già stato comunicato e, di conseguenza, era stato chiarito che i premi di risultato previsti dal contratto integrativo non sarebbero stati distribuiti. I dati ufficiali relativi al 2023, tuttavia, non sono ancora stati resi noti. Benetton Group ha programmato la prossima assemblea per il 18 giugno.