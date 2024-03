La notizia della separazione dei Ferragnez era nell’aria già da diverso tempo. L’ex re dei Paparazzi, Fabrizio Corona che ha da poco raggiunto il traguardo dei 50 anni d’età è tornato a parlarne nel podcast Gurulandia. Ricordiamo che un mese prima della rottura della coppia aveva previsto che sarebbe avvenuto, come tra l’altro ha evidenziato nel suo intervento.

Corona: “Chiara Ferragni e Fedez non torneranno insieme ora. Ecco

quando potrebbe accadere”

L’ex re dei paparazzi ha spiegato che Fedez e Chiara Ferragni non torneranno tuttavia presto insieme, né tantomeno ciò potrebbe accadere nei prossimi mesi. Eppure, non è stato escluso che un possibile ritorno della coppia potrebbe avvenire già nel giro di un anno: “Se il sentimento era forte tra un anno tornano insieme. A quali condizioni? Se entrambi riescono a trovare delle soddisfazioni lavorative. Lei deve recuperare i danni di immagine e lui a trovare una strada sua che lo riporti ad essere felice con la moglie. La situazione ad oggi è grave e sono arrivati agli avvocati”.

Il consiglio dato a Chiara Ferragni

Non ultimo Fabrizio Corona si è rivolto direttamente a Chiara Ferragni tanto da arrivare a farle un appello: “Chiara, io lo so che tu mi odi. Sono il prototipo dell’essere che tu schifi, ma se mi incontri cambi idea. Io sono caduto tante volte e ho sempre ricostruito tutto e c’ho fatto soldi. Ti devi prendere un periodo di pausa e poi torni. Sparisci per un mese, prendi un foglio, segni gli obiettivi, studia, pianifica e poi torni tra un mese. Però tra un mese scompari, nessuno deve vederti. Se fai questo rinasci. Il problema è che sparire è come morire. Tu sei capace di morire per un mese? Io sono morto per tre anni. L’unica soluzione per te adesso è uscire di scena per un periodo e poi tornare”.