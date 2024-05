Maria De Filippi: il vocale ad Asia, 14enne malata di cancro

Maria De Filippi, nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, ha inviato un messaggio vocale ad Asia, la 14enne malata di cancro bullizzata sui social. Dopo Mattarella, anche la conduttrice si schiera contro gli hater.

Durante l’ultima puntata de Le Iene, è andato in onda un bellissimo servizio dedicato ad Asia, la 14enne malata di cancro che negli ultimi giorni è finita al centro di un’ondata di odio sui social. La ragazzina, che parla della sua battaglia nel mondo virtuale, è stata sommersa di insulti e Maria De Filippi, che è il suo idolo, le ha inviato un bellissimo vocale.

Nel vocale inviato ad Asia, Maria De Filippi ha dichiarato:

“Ciao Asia, sono Maria, la signora bionda con gli occhiali che vedi il sabato sera. So che sei forte, suoni il pianoforte, hai parlato di te sui social e ti hanno scritto brutte cose. È capitato anche a me, capita a tutti. Di deficienti in giro ce ne sono tanti, non devi fermarti, ma provare a ignorarli. Non spetta a te ma a qualcun altro intervenire e fare in modo che queste cose non succedano. Spero di sentirti presto, in bocca al lupo. Forza”.