Pandoro Balocco, possibile svolta per Chiara Ferragni? "La scritta sulla confezione potrebbe farle vincere la causa"

Da giorni non si parla d’altro. Chiara Ferragni ha ricevuto una salatissima multa di oltre un milione di euro da parte dell’Antitrust, mentre la Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Eppure, nelle scorse ore è emerso in rete dettaglio che potrebbe rivelarsi determinante per il caso, un dettaglio che è stato riportato nella scritta del pandoro “Pink Christmas” che era stato messo in commercio lo scorso Natale. Sono diversi i commenti in rete, a questo proposito che volgerebbero a favore dell’influencer.

Pandoro Balocco, “Ecco perché Chiara Ferragni potrebbe vincere la causa”

Quale potrebbe essere l’elemento determinante che potrebbe permettere a Chiara Ferragni di vincere la causa? Questo è ciò che è stato riportato nel talloncino e che tanto sta facendo discutere in rete: “Chiara Ferragni e Balocco sostengono l’Ospedale Regina Margherita di Torino, finanziando l’acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing”. Nessuna indicazione sul fatto che con l’acquisto di ogni pandoro sarebbe stata destinata una piccola donazione.

Quanti followers ha perso Chiara Ferragni dopo lo scoppio dello scandalo?

Nel frattempo in questi ultimi giorni Chiara Ferragni ha perso oltre 100 mila followers. Si tratta certamente di un numero importante se si pensa che, nel momento in cui si sta scrivendo, l’imprenditrice digitale conta ancora su Instagram 29,5 milioni di followers. “È stata una stagione dura”, ha dichiarato invece nelle scorse ore il marito Fedez.