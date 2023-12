Il caso che vede al centro della scena Chiara Ferragni e il pandoro Balocco continua a far discutere. La faccenda, oltre ad aver distrutto l’immagine dell’imprenditrice, le ha fatto perdere tanti follower.

Chiara Ferragni: quanti follower ha perso per il pandoro Balocco?

Negli ultimi giorni si fa un gran parlare di Chiara Ferragni e della truffa legata al pandoro Balocco. In sostanza, l’imprenditrice ha fatto credere che le vendite legate al dolce natalizio sarebbero andate in beneficenza, ma sono stati devoluti solo 50 mila euro, mentre lei ha incassato 1 milione di euro. La moglie di Fedez si è scusata, ma non è stato abbastanza. Quanti follower ha perso per questa brutta faccenda?

Chiara Ferragni: ecco quanti follower ha perso per Balocco

Secondo l’osservatorio Arcadia.com, la faccenda del pandoro Balocco ha fatto perdere un bel po’ di follower a Chiara Ferragni. Quanti? In pochi giorni oltre 10 mila seguaci. Una cifra non preoccupante, considerando che ha ancora milioni di fan, ma la situazione potrebbe peggiorare.

Le scuse di Chiara Ferragni

In attesa di scoprire se Chiara Ferragni continuerà a perdere follower, queste sono state le sue scuse social: