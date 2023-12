La notizia sta circolando in rete, rimbalzando non solo sui social, ma anche attraverso diverse testate: non sembrano finire i guai in Casa Ferragnez, ma questa volta a rischiare è il manager di Chiara. Secondo indiscrezioni, infatti, Fedez avrebbe preso molto male il non essere informato sulla questione Balocco, cosa che potrebbe essere motivo del desiderio di licenziare Fabio Maria Damato, ovvero il manager di Chiara Ferragni.

Caso Balocco: secondo indiscrezioni Fedez vuole licenziare il manager di Chiara Ferragni

Ormai sono giorni che il Caso Balocco che coinvolge Chiara Ferragni ha fatto nascere numerose discussioni sia sui social che online. Questa volta, però, la notizia sarebbe legata a Fedez, in particolare alla sua reazione una volta scoperti alcuni dettagli sulla vicenda. In particolare, sembrerebbe che il rapper sia particolarmente adirato con Fabio Maria Damato, manager e braccio destro di Chiara Ferragni, reo di non averlo avvertito del milione intascato dalla moglie dalla Balocco per l’affare pandori. Fedez non avrebbe mai apprezzato il collaboratore della moglie, ma il disastroso esito della vicenda pandori sarebbe la goccia che potrebbe far traboccare il vaso: Fedez, infatti, vorrebbe licenziare definitivamente il manager di Chiara.

Leggi anche: Fedez replica a Meloni: “Singolare che il premier attacchi mia moglie. Sono queste le priorità del Paese?”

Chi è Fabio Maria Damato, il manager di Chiara Ferragni

Ma chi è Fabio Maria Damato? Conosciuto al pubblico tramite il docu-reality The Ferragnez, Damato è il braccio destro di Chiara, suo stretto collaboratore per tutti i suoi affari. Nato a Barletta ma milanese di adozione, Damato è laureato alla Bocconi e vanta una carriera nel mondo della moda, oltre che l’avere esperienza come editor per Amica, il Corriere della Sera, MF Fashion e Class Editori. Dal 2017 la sua strada professionale è legata a quella di Chiara Ferragni, per cui è general manager di The Blond Salad e Fenice, due progetti imprenditoriali dell’influencer.

Leggi anche: Chiara Ferragni e il caso Balocco: parlano gli amici (compreso Luca Argentero)