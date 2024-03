Fedez, dove vive adesso? Ecco in quale zona si trova l'appartamento e quando scade il contratto d'affitto.

Dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez ha lasciato il mega attico a CityLife e ha preso una casa in affitto. Ovviamente, si tratta sempre di una sistemazione di lusso: ecco dove vive adesso.

Fedez, dove vive adesso?

Anche se il matrimonio con Chiara Ferragni non è finito del tutto, Fedez ha fatto i bagagli e ha lasciato da giorni il mega attico di CityLife. Il rapper ha preso un appartamento in affitto che, stando a quanto documentato dal settimanale Diva e Donna, si trova sempre a Milano ma in zona Navigli.

Fedez: vita da single sui Navigli

Fedez ha scelto una dimora che si trova al quarto piano di un palazzo situato in zona Navigli. Stando a quanto sostengono i beninformati, è la stessa casa dove viveva prima di conoscere Chiara Ferragni. Al momento, il contratto di affitto è stato stipulato per tre mesi.

Fedez: dove andrà quando scade il contratto?

Dove andrà Fedez tra tre mesi? Molto probabilmente, alla scadenza del contratto di affitto dell’appartamento sui Navigli dovrà decidere se tornare a casa da Chiara oppure trovarsi una sistemazione definitiva per la sua vita da single. Cosa accadrà davvero lo scopriremo soltanto con il passare del tempo.