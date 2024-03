Dopo l’intervista a Che tempo che fa, tutti i riflettori sono puntati su Chiara Ferragni. Oltre all’inutilità della chiacchierata con Fabio Fazio, i telespettatori si sono concentrati anche sui dettagli del look: il prezzo della collana fa discutere.

Chiara Ferragni: il prezzo della collana sfoggiata da Fazio

Domenica 3 marzo 2024, a distanza di più di de mesi dall’esplosione del pandoro gate, Chiara Ferragni ha rilasciato la sua prima intervista. L’imprenditrice ha scelto il salottino di Che tempo che fa e il suo conduttore sempre pacato e mai pungente Fabio Fazio. Un caso? Assolutamente no. Oltre che sull’inutilità della chiacchierata, i telespettatori si sono concentrati anche sul look di Chiara. Il prezzo della collana, ad esempio, è esorbitante.

Quanto costa la collana che la Ferragni ha sfoggiato da Fazio?

Chiara non ha sfoggiato una collana qualsiasi, ma un gioiello dal doppio ciondolo. Uno rappresenta un angioletto azzurro e l’altro uno rosa. Molto probabilmente, rappresentano i figli Leone e Vittoria. Stando ad alcune indiscrezioni, la collana è del brand Merù e ha un costo che va dai 1,780 euro ai 2,120 euro.

Chiara Ferragni: le critiche per la collana

Il prezzo della collana di Chiara Ferragni ha dato il via ad altre polemiche. Ora, ad essere onesti, queste critiche sono assurde. Considerando che stiamo parlando di una persona che fino a qualche mese fa pagava 35 mila euro di affitto al mese per una casa, ci si può sconvolgere per il prezzo della collana? Ovviamente, l’affitto è solo uno degli esempi che si possono fare sul suo stile di vita che, nonostante il pandoro gate, resta da nababbo.