Casa: Gasparri, 'Fi movimento sempre a tutela immobili'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – "Ha ragione Matteo Salvini quando dice che Silvio Berlusconi approverebbe certamente le misure del Governo di centrodestra a tutela della casa. Silvio Berlusconi e Forza Italia sono stati sempre, e Forza Italia continua ad esserlo anche oggi, il movimento di tutela della casa. Fu Berlusconi con il centrodestra a cancellare l'Imu dalla prima casa, fu Berlusconi con il centrodestra a varare una politica di incentivi alle ristrutturazioni edilizie con un taglio del 50% credibile e sostenibile a differenza di altre fantasiose proposte grilline. Con i progetti di rigenerazione urbana e condividendo la tutela dei cittadini per piccole modifiche ai propri alloggi, siamo in campo per difendere la casa degli italiani". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

"Ben vengano quindi -aggiunge- i provvedimenti che abbiamo condiviso nel Consiglio dei Ministri e che sosterremo in Parlamento, arricchendo questa politica con le nostre proposte di legge sulla rigenerazione urbana che consentono di sviluppare il settore edilizio nelle città, senza consumo di suolo e recuperando spazi abbandonati, garantendo nel contempo quegli obiettivi energetici ed ambientali che l'Europa dovrà indicare, però rivedendo le sue direttive e investendo risorse a beneficio delle famiglie italiane ed europee”.