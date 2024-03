Nel corso della sua ospitata a Che tempo che fa, Chiara Ferragni ha sfoggiato un look sobrio. A colpire l’attenzione dei fan è stata soprattutto la collana con due ciondoli: ecco qual è il significato.

Che tempo che fa, Ferragni: il significato della collana con due ciondoli

Domenica 3 marzo 2024 è andata in onda la tanto attesa intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa. Fabio Fazio è stato impeccabile, si fa per dire: ha sottoposto la sua ospite ad una serie di domande inutili, che non hanno aggiunto nulla alla delicata faccenda del pandoro Balocco. Dalla bocca dell’influencer non è uscita nemmeno una semplice parola, che forse tutti si aspettavano: scusate. In mancanza di argomenti interessanti, l’attenzione degli spettatori si è concentrata sul look di Chiara, specialmente sulla collana con due ciondoli.

Chiara Ferragni punta sulla famiglia, anche con la collana

“Alla fine ho scelto un look fine e semplice, come piace a me“, ha dichiarato Chiara Ferragni in merito all’outfit scelto per Che tempo che fa. Un tailleur nero, con giacca lunga sui fianchi e pantaloni svasati, e scarpe sempre scure. Unica nota di luce è il sottogiacca, in seta bianca. A colpire gli spettatori è stata la collana, con due ciondoli che rappresentano un angelo rosa e uno azzurro. La strategia della famiglia viene rispettata anche nel salottino di Fazio.

Chiara Ferragni: anche a Che tempo che fa la strategia non cambia

I due ciondoli sulla collana della Ferragni, un angelo rosa e uno azzurro, rappresentano chiaramente i figli Vittoria e Leone. Molto probabilmente, l’imprenditrice ha fatto questa scelta per non allontanarsi dalla strategia di comunicazione familiare che ha adottato negli ultimi mesi.