Chiara Ferragni è tornata sui social, questa mattina, mostrando ai suoi fan l’agitazione per l’intervista di questa sera, 3 marzo, a Che Tempo Che Fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio.

Il ringraziamento di Chiara Ferragni per i messaggi ricevuti dopo aver manifestato agitazione per l’intervista a Che Tempo Che Fa

L’influencer ha poi aggiunto:

«Non è un momento facile sotto nessun punto di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche così perché sono io e sono vera. E se stasera non sarò “perfetta” come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un’illusione. Voglio essere me stessa, con tutte le mie fragilità. Ci vediamo alle 21, sento la vostra energia e spero mi porti fortuna».