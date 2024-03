Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Codacons contro la partecipazione di Chiara Ferragni a “Che tempo che fa” su Nove Tv nella puntata di domenica 3 marzo.

Chiara Ferragni, confermata a Che tempo che fa: respinto il ricorso al Codacons

Il Codacons aveva presentato un ricorso d’urgenza chiedendo che fosse garantita la correttezza dell’informazione, temendo che l’intervento di Ferragni potesse trasformarsi in una difesa unilaterale senza contraddittorio. La partecipazione della Ferragni era stata annunciata dopo la notizia della sua crisi con Fedez, l’associazione dei consumatori cercava di evitare che l’ospitata potesse influenzare la percezione pubblica, considerando che l’influencer è coinvolta nello scandalo del “pandoro-gate”, per il quale è sotto indagine per truffa aggravata a danno dei consumatori ed è stata multata dall’Antitrust.

Il Tar del Lazio ha ritenuto di non poter intervenire poiché il pregiudizio paventato risultava ipotetico, essendo basato su condotte future non ancora verificatesi. Tuttavia, il Tar ha rivolto un monito all’Agcom e al conduttore Fabio Fazio, suggerendo che eventuali comportamenti in violazione delle regole dell’informazione televisiva potrebbero essere valutati dall’Autorità per l’adozione di provvedimenti sanzionatori. In sintesi, il ricorso del Codacons è stato respinto, consentendo a Chiara Ferragni di partecipare al programma televisivo come previsto.