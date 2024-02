Home > Video > Chiara Ferragni e la voglia di cambiamento Chiara Ferragni e la voglia di cambiamento

@chiaraferragni cerca di andare avanti: nonostante le voci che la darebbero vicinissima al divorzio dal marito Fedez l’influencer trova il tempo di pensare al suo look. Chiara è indecisa sul colore dei suoi capelli: dopo aver visto la sorella Valentina con i capelli più scuri, non sa se tornare al suo colore naturale o rimanere bionda come la conosciamo oggi. Secondo voi cosa dovrebbe scegliere?