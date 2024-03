Il motivo, stando a quanto si legge sul settimanale, per cui Chiara avrebbe deciso di non lasciare suo marito mesi fa

Le voci sulla presunta rottura tra Fedez e Chiara Ferragni si intensificano, con dettagli che emergono sulle ragioni dietro questo presunto declino coniugale.

Fedez e Chiara Ferragni, un nuovo retroscena sulla coppia

Mentre la coppia è stata intercettata dai microfoni di Pomeriggio 5, entrambi si sono mostrati riservati riguardo ai dettagli della situazione.

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla coppia su Diva e Donna, sembrerebbe che Chiara Ferragni avesse contemplato la separazione già da un po’, ma avrebbe ritardato la decisione per un motivo specifico. La crisi sarebbe emersa a Sanremo, dove Chiara ha co-condotto con Amadeus e Fedez ha catturato l’attenzione con il bacio a Rosa Chemical. A seguito di questo evento, l’influencer si sarebbe allontanata, persino consultando un avvocato divorzista nei mesi successivi.

Il particolare rivelato suggerisce che la decisione di Chiara di non lasciare il marito potrebbe essere stata influenzata dagli eventi successivi. Fedez, infatti, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico a settembre per ulcere addominali, un periodo difficile in cui Chiara è rimasta al suo fianco, dimostrando il suo impegno nell’affrontare i periodi difficili riservati alla coppia.

Tuttavia, le tensioni sarebbero cresciute successivamente a causa del famoso caso dei pandori Balocco. Dopo l’intervista di Marco Travaglio a Muschio Selvaggio, durante la quale Chiara è stata paragonata alla nuova Wanna Marchi, il comportamento di Fedez, apparentemente distante dalla difesa della moglie, avrebbe scatenato una lite decisiva. La situazione sembra essere arrivata a un punto di non ritorno, con la verità ancora da rivelare. Resta solo da attendere ulteriori sviluppi per svelare il destino di questa celebre coppia.