Sono ormai settimane che non si parla di altro, nel mondo vip italiano, se non della sempre più probabile rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. L’influencer ha confermato la crisi, mentre il rapper ha preferito non esporsi, parlando solo di un momento difficile. Ora, però, anche il cantante ha dato un forte segnale andando a cambiare la sua foto profilo di Instagram.

Fedez cambia la foto profilo di Instagram: addio a Chiara Ferragni

Se fino a qualche ora fa, cercando Fedez su Instagram ci si trovava di fronte al profilo del cantante da 14 milioni di followers e riconoscibile dalla sua foto insieme a moglie e figli, ora è cambiato tutto. I seguaci del rapper sono rimasti gli stessi, ma la foto profilo è cambiata: Chiara non c’è più (e nemmeno Leone e Vittoria), al loro posto un’immagine di Fedez in solitaria che stringe un microfono in mano. A questo si aggiunge un probabile messaggio tra le righe del rapper alla moglie, inviato tramite una storia in cui viene citata la canzone ‘L’hai voluto tu‘: “Se gli piaci troppo è perché non ti hanno capito Se gli piaci affatto è perché non ti hanno capito. Essere è non essere compreso“.

Fedez cambia la foto profilo di Instagram: le sorelle Ferragni

Dall’altra parte, qualcosa si sta muovendo anche per quanto riguarda la famiglia Ferragni. Francesca e Valentina, le sorelle di Chiara, hanno smesso di seguire Fedez su Instagram. Un ulteriore segnale che potrebbe indicare che nelle ultime ore sia successo ancora qualcosa.