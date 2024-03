Fedez ha tradito Chiara Ferragni? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che l’ex gieffina Elisa De Panicis ha confessato di aver visto il rapper baciare una “tipa“.

Fedez ha tradito Chiara: parola di Elisa De Panicis

Dopo il pandoro gate, la crisi matrimoniale e la copertina de L’Espresso, Fedez e Chiara Ferragni devono occuparsi anche di un presunto tradimento. Protagonista di questa scappatella, stando a quanto sostiene Elisa De Panicis, è Federico Lucia.

La testimonianza di Elisa De Panicis

La De Panicis, tramite una Instagram Stories, ha dichiarato:

“Tra Fedez a Parigi che si limona una tipa davanti a me per tre ore e la cover de L’Espresso, ma dico io… Senza parole!”.

Le parole di Elisa hanno fatto il giro dei social e i fan si sono posti solo una domanda: possibile che Fedez abbia tradito Chiara in uno dei momenti più difficili della sua vita.

Elisa De Panicis cancella la storia su Fedez e Chiara

Secondo Elisa, Fedez ha tradito Chiara durante la settimana della moda di Parigi. Sia la Ferragni che Federico non si sono espressi in merito a questa specie di gossip, ma la De Panicis ha cancellato la storia sul presunto tradimento. Possibile che l’ex gieffina abbia inventato la scappatella per hype? Ai posteri l’ardua sentenza.