L’Espresso, in edicola da venerdì 8 marzo, ha piazzato in copertina Chiara Ferragni in versione clown. La cover ha alzato un polverone, tra sostenitori e accusatori, e la stessa imprenditrice ha detto la sua.

Chiara Ferragni replica alla copertina de L’Espresso

Chiara Ferragni ha reagito alla copertina de L’Espresso, dove campeggia il suo volto in versione clown. L’imprenditrice, negli Stati Uniti per lavoro, ha voluto ringraziare i fan per la vicinanza che le hanno dimostrato. In merito alla cover si è limitata a definirla “bellissima“. Ovviamente, il tono è ironico.

Le parole di Chiara Ferragni

Con una serie di Instagram Stories, Chiara Ferragni ha replicato alla copertina de L’Espresso.

“Volevo ringraziarvi tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella bellissima cover che è stata fatta. Sono giornate davvero difficili per una quantità di ragioni diverse. Però mi aiutate tantissimo, mi state sempre vicino e questa cosa non passa inosservata. Nei momenti più duri ci siete e per me è importantissimo”.

Chiara Ferragni Vs L’Espresso: parlano i legali

Prima di Chiara Ferragni, a parlare della copertina de L’Espresso è stato il suo team di legali. Gli avvocati, tramite una nota stampa, hanno fatto sapere:

“[…] I legali hanno diffidato l’editore de L’Espresso dalla pubblicazione – prevista per domani 8 marzo – del numero che ritrae la propria assistita in copertina con le sembianze di Joker, riservandosi ogni ulteriore azione anche all’esito delle verifiche sul contenuto dell’articolo […]”.

L’Espresso, ovviamente, ha pubblicato la copertina e non ha modificato di una virgola l’inchiesta.