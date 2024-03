Chiara Ferragni, polemiche per la copertina dell'Espresso

Il numero dell'Espresso con in copertina Chiara Ferragni truccata da joker uscirà domani 8 marzo

La copertina dell’Espresso in cui Chiara Ferragni appare come un joker, con il trucco che cola su tutta la faccia, sta suscitando parecchia indignazione sui social.

Il nuovo numero de L’Espresso uscirà domani, venerdì 8 marzo, giornata della festa della donna. Ed è proprio l’uscita della copertina con Chiara Ferragni in questa ricorrenza ad aver indignato ancora di più le persone. Molti infatti hanno ritenuto offensivo e denigratorio nei confronti di Chiara e delle donne l’immagine dell’influencer nei panni di un pagliaccio con il trucco mezzo sciolto.

Il settimanale, nel numero in edicola domani, intende fornire un panorama sui retroscena del mondo finanziario e imprenditoriale di Chiara Ferragni. Titola così l’articolo che la riguarda: “Ferragni spa, il lato oscuro di Chiara”.

L’Espresso ha analizzato il quadro societario dell’imprenditrice digitale ed evidenziato come le sue aziende sono connesse tra loro. Spiega il sottotitolo: “Una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie. Tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L’influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa.”