Dopo le ultime vicende avvenute nella trasmissione di Mara Venier: Domenica In, arriva un nuovo comunicato dei vertici Rai, che riguarda la conduttrice.

Mara Venier, Barbara D’Urso e Massimo Giletti: arriva la replica dei vertici RAI

Dopo la presenza di Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier, la Rai ha fatto chiarezza su un possibile arrivo della D’Urso in Rai, poiché c’è chi parla di un futuro come conduttrice del famoso programma di Rai 1 della domenica. Tuttavia, un nuovo comunicato fa chiarezza sulla possibile sostituzione di Mara Venier con Massimo Giletti per la conduzione di Domenica In.

Le dichiarazioni sul ritorno di Barbara D’Urso in RAI e la sostituzione di Mara Venier con Massimo Giletti

Per Davide Maggio la conduttrice sarà alla guida di un nuovo “Carramba che sorpresa“, lo storico programma di Raffaella Carrà. Lo show andrebbe in onda sabato sera su Rai 1, andando a scontrarsi dunque con “Tu sì que vales” e “C’è Posta per Te“.

Inoltre, ormai da tempo, si rincorrono voci di una possibile sostituzione al timone del talk della domenica di Rai 1, Domenica In, con Massimo Giletti o Barbara D’Urso.

La Rai smentisce l’ipotesi di sostituzione di Mara Venier