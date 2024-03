Barbara D’Urso commossa in tv da Mara Venier

Nel corso di un'intervista con Mara Venier su "Domenica In", Barbara D'Urso ha espresso il suo dolore per l'allontanamento da Mediaset.

Nel corso di un’intervista con Mara Venier su “Domenica In”, Barbara D’Urso ha espresso il suo dolore per il modo in cui è stata trattata da Mediaset. Con voce incrinata e gli occhi lucidi, la conduttrice ha raccontato il momento difficile vissuto dopo l’allontanamento dall’azienda televisiva, descrivendo l’esperienza come devastante.

Un addio inaspettato

Vestita di nero, Barbara ha confessato di non aver ancora elaborato il lutto per quella parte della sua vita, sottolineando il profondo dolore per il modo in cui è stata “strappata” dalla sua routine lavorativa. Ha rivelato di aver appreso la notizia del suo allontanamento il 26 giugno alle 16:20, senza alcuna spiegazione chiara da parte dell’azienda.

Determinazione e riscatto

Nonostante il dolore, Barbara ha mostrato determinazione nel cercare una forma di riscatto e ha escluso la volontà di combattere una guerra contro l’azienda. Ha parlato del suo desiderio di tornare alla Rai, dove la sua carriera ha avuto inizio.

Speranza nel futuro

Con la voce rotta dall’emozione, ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto e ha condiviso la speranza di un futuro radioso, nonostante le difficoltà incontrate. Durante l’intervista, Barbara ha anche toccato temi personali delicati, come il rapporto con la madre e l’esperienza della perdita, condividendo momenti intimi della sua vita. Infine, ha ringraziato Mara Venier e la Rai per averle dato l’opportunità di raccontare la sua storia, ribadendo il suo legame affettivo con il mondo della televisione e la sua volontà di guardare avanti con speranza e determinazione.