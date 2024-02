Barbara D'Urso torna in tv: sarà ospite di Mara Venier a Domenica In

Barbara D'Urso torna in tv: sarà ospite di Mara Venier a Domenica In

Barbara D'Urso torna in tv: sarà ospite di Mara Venier a Domenica In. Ecco quando.

Tempo di ritorno in tv per Barbara D’Urso. A distanza di mesi dalla cacciata da Mediaset, Carmelita sarà ospite di Mara Venier nella prossima puntata di Domenica In.

Barbara D’Urso ospite di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier ha messo a segno un colpaccio per la sua Domenica In: la conduttrice è riuscita a convincere Barbara D’Urso ad andare nel suo salottino. A distanza di qualche mese dalla sua cacciata da Mediaset, Carmelita torna in tv per la prima volta.

Barbara D’Urso ospite di Mara Venier a Domenica In: le anticipazioni

Barbara D’Urso sarà ospite di Domenica In nella prossima puntata, in onda il 3 marzo su Rai1. Stando alle anticipazioni fornite da TvBlog, Carmelita parlerà per la prima volta della sua cacciata da Mediaset. Probabilmente, la conduttrice ne approfitterà anche per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei riguardi del Biscione e di alcuni colleghi.

Domenica In, Mara Venier: Barbara D’Urso è un colpaccio

Mara Venier, che un tempo ha avuto qualche problemino con Barbara D’Urso, accoglierà la conduttrice nel suo salottino e proverà a ripercorrere con lei la sua carriera, dal successo alla cacciata. Ovviamente, ci sarà spazio anche per qualche domanda sui nuovi progetti e sulla sua vita privata.