Barbara D'Urso con Mara Venier a Domenica In? Questa l'ultima indiscrezione, che vede la conduttrice pronta ad approdare in Rai.

Dopo l’addio a Mediaset, secondo alcune voci Barbara D’Urso sarebbe pronta a passare in Rai: sarebbe “Domenica In” il programma pronto a ospitarla.

Barbara D’Urso potrebbe passare in Rai

Barbara D’Urso è stata esclusa da tutti i programmi legati a Mediaset, incluso il celebre Pomeriggio 5. Si tratta di un momento spartiacque per la conduttrice, per la trasmissione e per la tv italiana in generale. È successo tutto in un lampo, tanto che la D’Urso aveva già annunciato il ritorno a settembre con la nuova stagione, registrando persino un messaggio promozionale per la prossima edizione.

Tuttavia, una recente indiscrezione sembra offrire ai suoi spettatori una piccola speranza di rivederla presto in televisione, anche se solo come ospite. Infatti, alla finestra sembrerebbe esserci la Rai.

Il programma pronto ad ospitare Barbara D’Urso

La Rai, infatti, avrebbe manifestato interesse nel coinvolgerla nella puntata di apertura della nuova stagione di Domenica In, talk show condotto da Mara Venier, nonché grande amica di Barbara D’Urso.

L’unico ostacolo: il contratto della conduttrice napoletana con Mediaset scadrà il 31 dicembre 2023. Servirà quindi un lascia-passare da parte dell’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi, data che si parla di un’apparizione nel mese di settembre.