Ormai è ufficiale, Barbara D’Urso lascia Mediaset e non sarà più la conduttrice di Pomeriggio Cinque. Daniela, la sorella dell’ex volto dell’azienda di Cologno Monzese, si è tolta il più classico dei sassolini dalle scarpe, facendo riferimento a questa vicenda.

Barbara d’Urso via da Pomeriggio 5: le parole della sorella Daniela

“Solidarietà. Punto. Facciamo rumore ca**o” – scrive Daniela D’Urso nella sue Instagram Stories con in sottofondo una canzone di Pino Daniele. Non una singola parola riferita direttamente alla vicenda di Barbara, ma l’aggancio sembra evidente. Un utente ha rincarato la dose chuedendo se si conoscessero le motivazioni e a quel punto Daniela ha replicato: “Non ancora“.

Il botta e risposta con gli utenti

Un altro utente ha ricordato i tempi in cui lo studio di Pomeriggio 5 aveva cambiato fisionomia a causa dell’inizio della pandemia Covid: “In pienissima pandemia lei ha continuato a mandare avanti la baracca da sola in studio con 3/4 macchinisti e ci rendeva partecipi di tutto quello che succedeva. Lei è insostituibile e unica, io sono icaz***ta nera, non è giusto.” La risposta di Daniela, anche in questo caso, è puntuale: un emoji di due mani in preghiera, in segno di ringraziamento.