Mediaset, all'orizzonte una versione invernale di Temptation Island? L'indiscrezione

Che in casa Mediaset ci fosse aria di rinnovo era chiaro a tutti ormai da un po’: Barbara D’Urso ha lasciato la conduzione del suo storico Programma Pomeriggio 5 e anche Ilary Blasi potrebbe rimanere presto a mani vuote. A ciò si starebbe aggiungendo un’altra novità che riguarderà Temptation Island, programma notoriamente prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi.

Mediaset, una versione invernale per Temptation Island: l’indiscrezione

Stando a quanto emerge da un retroscena di Tvblog, il reality condotto da Filippo Bisciglia, potrebbe avere una sua inedita versione invernale. Nel palinsesto invernale dovrebbe trovare posto anche La Talpa, storico programma a lungo assente dagli schermi che potrebbe tornare in grande spolvero anche se pare che non verrà prodotto dalla Fascino di De Filippi.

Tante novità, ma anche delle conferme

Tra i tanti cambiamenti, dovremo trovare delle conferme. Anche su questo fronte format storici come Gf Vip e Isola dei Famosi potrebbero essere proposti in versione rinnovata. Il Grande Fratello che da anni è guidato da Alfonso Signorini potrebbe terminare prima di Sanremo 2024, mentre per l’Isola dei Famosi potrebbe esserci un cambio di conduzione. Ad ogni modo per avere un quadro più chiaro della prossima stagione invernale televisiva dovremo attendere il prossimo martedì 4 luglio.