Barbara D'Urso torna in tv: l'annuncio arriva dopo uno spettacolo a teatro. In quale Rete la vedremo?

Barbara D’Urso torna in tv. Il 31 dicembre 2023 è scaduto il suo contratto con Mediaset e adesso è pronta a riprendersi lo spazio televisivo che le è stato tolto da un giorno all’altro, ovviamente su un altro canale.

Barbara D’Urso torna in tv: l’annuncio

Al termine di uno dei suoi spettacoli della commedia Taxi a due piazze, Barbara D’Urso ha annunciato il ritorno in tv. Lo scorso 31 dicembre il suo contratto con Mediaset è scaduto e adesso non ha più vincoli che le impediscono di lavorare su altre reti. Dove la vedremo? Carmelita ha rassicurato i fan: il debutto è vicino.

Barbara D’Urso: in quale Rete debutterà?

Parlando con alcuni fan al termine dello spettacolo teatrale Taxi a due piazze, la D’Urso ha esclamato:

“Torno torno ragazzi. Basta cambiare il numero sul telecomando”.

Barbara non ha aggiunto altri dettagli, quindi per il momento non sappiamo qual è la Rete che ospiterà il suo ritorno in tv. Secondo qualcuno, Carmelita dovrebbe debuttare in Rai, con un programma pomeridiano, mentre altri credono che la sua nuova vita sarà su Tv8.

Barbara D’Urso: da gennaio 2024 nuova vita

In attesa di scoprire quale Rete diventerà la sua casa, Barbara D’Urso ha salutato così sui social il 2023:

“Caffeuccio prima dell’ultima recita del 2023, poi ce ne saranno anche altre. Sono felicissima di brindare con il pubblico che mi ha amato, sia quelli che sono venuti a teatro sia quelli che non sono potuti venire. Per me è un Capodanno particolare, questa mezzanotte significa un sacco di cose, il mio cuore è vostro”.