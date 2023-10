Barbara d’Urso sta per tornare in tv e condurrà Sanremo 2024 insieme ad Amadeus? Tutti i dettagli sull’indiscrezione.

Pare che Barbara d’Urso sia pronta a fare ritorno sul piccolo schermo e, soprattutto, pare che sia intenzionata a tornare in grande stile, affiancando Amadeus nella conduzione di Sanremo 2024. Tutti i dettagli sull’indiscrezione di Novella 2000sull’ex volto Mediaset.

Barbara d’Urso a Sanremo 2024? L’indiscrezione

A sganciare la bomba è stata Novella 2000. Secondo il settimanale, l’ex conduttrice e volto Mediaset sarebbe pronta ad approdare a Sanremo 2024. “Le notizie sono due! Barbara D’Urso prevista a Febbraio a Sanremo: pare che il suo agente, Lucio Presta (che è lo stesso agente di Amadeus) si stia muovendo in tal senso e abbia già avuto ogni tipo di nulla osta, compreso quello del direttore artistico Amadeus, che da sempre ama e rispetta Barbara”, si legge su Novella 2000.

Per i fan della conduttrice, nel caso in cui l’indiscrezione dovesse essere confermata, si tratterebbe di una grande e graditissima sorpresa. La presenza della d’Urso al prossimo Festival di Sanremo, intanto, non è stata né confermata né smentita.

“Ma Amadeus cosa dice? Ovviamente tace, non conferma ma non smentisce”, continua il settimanale. “L’idea piace, perché è palese, vista l’attesa spasmodica che creerebbe. […] E dal 6 al 10 febbraio avremo dunque l’appuntamento con Sanremo 2024. Ci sarà Barbara? Toccando ferro c’è chi assicura di sì”.

La relazione con Briatore

Le novità per quanto riguarda la d’Urso, però, non finirebbero con Sanremo, secondo Novella 2000. Il settimanale insiste sulla liaison tra l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 e Flavio Briatore.

“Barbara e Briatore, senza dare troppo nell’occhio, escono insieme. Sono stati sorpresi a Casa Cipriani, l’esclusivissimo club di Milano di Giovanni Cipriani. Al loro tavolo in una sala appartata c’era Barbara in gran forma appena tornata da Londra e Parigi, elegantissima, ma non troppo appariscente. Barbara era palesemente con Briatore, in gran forma”, ha scritto il settimanale. “Che Barbara e Briatore debbano essere considerati una coppia forse è presto, sia lei che lui si dichiarano da anni più che single, ma gli amici di lui soprattutto si augurano possano presto trovarsi: ‘Finalmente una donna del suo livello, adatta, che sa, conosce, in più bellissima, il che non guasta’, ci dicono”, ha concluso.