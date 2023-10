Barbara D'Urso sul suo futuro lavorativo: "Non è tempo per pensionarmi"

Barbara D'Urso parla del suo futuro lavorativo: non ha intenzione di andare in pensione e tornerà.

Barbara D’Urso ha rotto il silenzio sul suo futuro lavorativo. Resta legata a Mediaset fino al 31 dicembre 2023, poi cosa accadrà? Carmelita non ha alcuna intenzione di andare in pensione.

Dopo aver trascorso due mesi tra l’Inghilterra e la Francia, Barbara D’Urso è tornata in Italia. Intervistata da La Stampa, si è sbottonata sul suo futuro lavorativo. Attualmente, pur non avendo un programma in tv, è sotto contratto con Mediaset fino al 31 dicembre 2023. Nel frattempo, continua a portare in scena in teatro lo spettacolo Taxi a due piazze.

Pur non volendo affrontare l’argomento tv – “preferisco tacere” – Barbara ha ammesso che il suo futuro lo immagina “bellissimo” e, soprattutto, non ha alcuna intenzione di andare in pensione. Ha dichiarato:

“Lavoro in silenzio su tante cose. Il futuro? Bellissimo. Non è certo tempo per pensionarmi. Sono coinvolta in mille cose. Ho un podcast, ‘Amiche mie’. Sono stata la prima ad aprire uno spazio ‘Metadurso’ sul Metaverso. Con una mia amica ho una società che organizza eventi, la B&Fable, il teatro. E poi tornerò…”.

Tornerà in tv? La D’Urso resta ambigua: “E’ probabile“.

Barbara D’Urso è instancabile. Oltre al teatro coltiva tante passioni, tra cui il ballo. Ha dichiarato:

“Penso che chi lavora nello spettacolo debba saper fare tutto, recitare, cantare e ballare. Per ogni evenienza… Però: non fate illazioni”.

