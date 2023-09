Barbara d’Urso torna in Italia: il soggiorno a Londra sta per finire. La conduttrice ha annunciato che presto tornerà a casa perché il lavoro chiama. Cosa farà?

Barbara D’Urso torna in Italia per lavoro

La vacanza studio di Barbara D’Urso a Londra sta per finire. Da qualche settimana, la conduttrice si è trasferita in Inghilterra e, via social, condivide con i fan i momenti più importanti delle sue giornate. Nelle ultime ore, però, ha fatto sapere che presto tornerà in Italia perché il lavoro la chiama.

Quando torna Barbara in Italia?

Via Instagram, Barbara D’Urso ha annunciato:

“Ed a proposito. Quando tornerò in Italia… Cominciamo così! E non solo”.

Subito dopo, Carmelita ha mostrato la locandina dello spettacolo teatrale Taxi a 2 piazze, che torna nei teatri italiani a partire dal 3 novembre. La prima tappa è a Torino, ma ne seguiranno tante altre.

Barbara D’Urso: dal teatro alla tv

La D’Urso torna in Italia a novembre perché impegnata con le nuove date dello spettacolo Taxi a 2 piazze di cui è protagonista. Molto probabilmente, Carmelita tornerà anche in televisione. Stando a quanto dichiarato da Antonio Ricci, la conduttrice potrà vuotare il sacco sulla cacciata da Mediaset solo da gennaio 2024, quando il suo contratto sarà definitivamente sciolto.