Dopo la cacciata da Mediaset, Barbara D’Urso ha deciso di cambiare aria. La conduttrice ha lasciato l’Italia e si è trasferita a vivere a Londra. Cosa farà in Inghilterra?

Barbara D’Urso si è trasferita a Londra

Nuova vita per Barbara D’Urso: la conduttrice, dopo l’addio al suo Pomeriggio 5, ha deciso di lasciare l’Italia. Qualche giorno fa si è mostrata in aeroporto, pronta a superare una delle sue più grandi paure: volare. E’ rimasta in silenzio per un 24 ore, tanto che i suoi fan si sono preoccupati, poi è tornata online per annunciare il trasferimento a Londra.

L’annuncio di Barbara D’Urso

A didascalia di una serie di scatti che la ritraggono a Londra, Barbara D’Urso ha scritto:

“Ieri il mio primo giorno di scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo. È l’inizio di una nuova avventura…continua”.

Carmelita non ha aggiunto altri dettagli sul suo trasferimento in Inghilterra, ma i fan sono stati contenti di vederla raggiante come sempre.

Cosa farà Barbara D’Urso a Londra?

Barbara D’Urso si fermerà a Londra per un po’, ma non ha specificato quanto. Nel suo annuncio, però, ha fatto intendere che presto svelerà ai fan qualche dettaglio in più sul suo futuro.