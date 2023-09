Nel pomeriggio di domenica 3 settembre Barbara d’Urso ha informato i suoi numerosissimi e affezionati follower di aver preso una decisione molto importante: la nota conduttrice ha infatti accettato di viaggiare in aereo, nonostante abbia parecchia paura di volare, per un progetto per ora misterioso.

“Parto per un lungo tempo”: Barbara d’Urso in partenza in aeroporto a Linate

“Carmelita”, com’è noto, non avrà programmi da condurre a partire da settembre, visto che il suo ruolo a Pomeriggio 5 è stato preso da Myrta Merlino. Contrariamente agli altri anni, dunque, questo sarà per lei un periodo libero da impegni, che potrà sfruttare come meglio crede.

Su Instagram, la conduttrice ha annunciato pubblicando una serie di Stories e un post di essere in procinto di imbarcarsi per una meta sconosciuta e “per un lungo tempo”. “Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa .È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura… Continua…” ha poi scritto d’Urso, anticipando così l’arrivo di grosse novità che almeno per il momento rimangono top secret.

Barbara d’Urso e l’amaro sfogo verso Mediaset

Com’è noto, Barbara d’Urso c’era rimasta davvero molto male per non avere avuto l’occasione di salutare come si deve i suoi telespettatori dopo la fine del rapporto di lavoro con Mediaset, dopo ben 15 anni di collaborazione. Con un lungo (e amaro) post Instagram, la conduttrice aveva dichiarato: “L’unica cosa che mi dispiace, come sapete, è non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me”.