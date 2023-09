La conduttrice ex La7 anticipa come sarà il format in mano sua

Intervistata dal Corriere della Sera, Myrta Merlino ha avuto l’occasione di raccontare qualche curiosità in più sul “suo” nuovo Pomeriggio 5, in partenza lunedì 4 settembre su Canale 5. Al giornale, inoltre, la giornalista ha avuto anche la possibilità di esprimere il suo punto di vista sulla scelta di Mediaset di lasciare a casa Barbara d’Urso, che è stata al timone del programma per ben 15 anni.

Myrta Merlino: “Ecco come sarà il mio Pomeriggio 5”

L’ex volto di L’aria che tira di La7 ha così anticipato quello che ci dovremmo aspettare dal Pomeriggio 5 da lei condotto

“Ci sarà molta cronaca, anche nera. che affronterò nel modo più rigoroso possibile. La politica, da sempre il mio pane, non resterà fuori dal racconto, ma mi interessa parlare di quello che dovrebbe fare, cioè risolvere i problemi dei cittadini. Un tema a me caro, che questa estate ci suggerisce caldamente di trattarre è quello dei femminicidi e della violenza sulle donne. Sarà una mia battaglia, nella quale voglio coinvolgere gli uomini per primi.

Myrta Merlino su Barbara d’Urso: “Umanamente non può che dispiacermi per lei”

La neo conduttrice di Pomeriggio 5, nella stessa intervista, ha anche commentato la scelta di Mediaset di lasciare a casa la collega d’Urso, senza tra l’altro permetterle di salutare il suo pubblico. Qui le sue parole: