I fans di Barbara d’Urso sono insorti contro la nuova conduttrice di Pomeriggio 5 Myrta Merlino: quali sono state le reazioni dei telespettatori al promo rilasciato da Mediaset?

Myrta Merlino a Pomeriggio 5: le reazioni dei fans della d’Urso

Il debutto della nuova edizione di Pomeriggio Cinque con al timone l’ex conduttrice di La7 Myrta Merlino si avvina e, proprio per questo, Mediaset ha diffuso un nuovo promo del format che andrà in onda su Canale 5. “Vi porterà dentro al racconto della realtà […]. Non vedo l’ora di cominciare”, ha detto la Merlino.

Le parole della conduttrice hanno scatenato l’ira dei fan. “Che orrore togliere la d’Urso”. “Non c’è paragone. Barbara d’Urso è Pomeriggio Cinque!”. “Senza Barbara io non lo guardo”. Questi sono solo alcuni dei commenti postati sui social a corredo del promo.

La decisione di Mediaset

La sostituzione, anche a distanza di settimane dall’annuncio ufficiale, continua a infervorare gli animi e indispettire i fans della d’Urso. Eppure, la Merlino sembra non avere alcuna intenzione di farsi scoraggiare o intimorire dai commenti negativi o dalle critiche.

“Nessuno mi ha mai parlato di numeri. L’unica richiesta che mi è stata fatta è quella di fare un programma che piaccia a me, al pubblico e alla rete”, ha detto poco dopo l’ufficializzazione del suo arrivo alla rete del Biscione. “C’è la voglia di investire su un’informazione attenta, rigorosa, ma allo stesso tempo popolare”.

Commentando il paragone con la d’Urso, invece, ha affermato: “Siamo due donne diverse e con due percorsi professionali molto differenti. Barbara è una grandissima professionista: fa e ha fatto cose che io molto probabilmente, non sarei nemmeno in grado di fare. Non c’è dualismo, né tantomeno rivalità, è semplicemente cambiata la linea editoriale della rete. Io e lei abbiamo sempre avuto una grande simpatia, e, in tutta sincerità, spero rimanga”.