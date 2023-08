Ritorno alle origini per Pomeriggio 5: Myrta Merlino ha annunciato che tornerà il pubblico parlante.

La nuova stagione di Pomeriggio 5 sta scaldando i motori e i telespettatori non vedono l’ora di vedere come cambierà il format con la conduzione di Myrta Merlino. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, la presentatrice e il suo staff hanno deciso di far tornare il pubblico parlante.

Pomeriggio 5: torna il pubblico parlante

Lunedì 4 settembre 2023 prende il via la nuova stagione di Pomeriggio 5. Rispetto agli anni passati, questa volta c’è molta curiosità, sia da parte del grande pubblico che degli addetti ai lavori, visto che per la prima volta il salottino andrà in scena con la conduzione di Myrta Merlino. Tante le novità, una su tutte: il ritorno del pubblico parlante.

Ritorno alle origini con il pubblico parlante

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Myrta ha svelato qualche dettaglio sul nuovo Pomeriggio 5. Nello studio, al Palatino e completamente rinnovato, ci saranno tre grandi schermi. La novità più grande è il ritorno del pubblico parlante, presente anche nelle prime edizioni condotte da Barbara D’Urso.

Le tematiche del nuovo Pomeriggio 5

Grazie alla presenza del pubblico parlante, a Pomeriggio 5 si potranno affrontare diverse tematiche. Si andrà dalla cronaca allo spettacolo, passando per i temi più caldi dell’attualità. Ovviamente, non ci sarà il trash, bandito da Pier Silvio Berlusconi con tutte le sue forze.