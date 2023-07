Myrta Merlino: ecco come sarà il suo Pomeriggio 5

Myrta Merlino ha rotto il silenzio sul suo Pomeriggio 5. Il programma di Canale 5 non avrà nulla a che fare con le edizioni che ha portato in tv Barbara D’Urso.

“Basta gossip, farò cronaca popolare“, ha dichiarato Myrta Merlino in merito a Pomeriggio 5. La conduttrice, scelta come sostituta di Barbara D’Urso, intende rivoluzionare il salottino di Carmelita, allineandosi completamente con le indicazioni di Pier Silvio Berlusconi. Intervistata da La Stampa, ha dichiarato:

La Merlino ha proseguito:

“Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro. Basta gossip, farò cronaca popolare . Il nostro Pomeriggio Cinque sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita. Tra le sfaccettature non mancherà la cronaca che ci racconta il mondo e costruisce la storia, giorno per giorno, ma sarà trattata con serietà, sensibilità e voglia di comprendere, senza spettacolarizzazione”.

In sostanza, Myrta porterà in tv un programma identico a quelli che generalmente occupano la prima serata.

La frecciatina a Barbara D’Urso e al suo pubblico non è mancata:

“Continuerò a raccontare agli italiani il grande romanzo della realtà, ma lo farò in una chiave più larga e popolare. (…) I vertici Mediaset hanno intercettato il vento di una nuova epoca, c’è stato un tempo in cui la tv generalista era innanzitutto svago, sogno, fuga. Oggi in un mondo così difficile da capire, con un senso di incertezza e fragilità crescente, l’informazione deve essere semplice e chiara, per tutti, ma deve dare strumenti e consapevolezza per orientarsi. Una bussola. Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure”.