Intervistata nelle scorse ore da La Stampa, Myrta Merlino ha avuto la possibilità di anticipare i dettagli del suo nuovo, importante progetto televisivo. Dopo anni passati a La7 conducendo L’aria che tira, la presentatrice ha infatti accettato di passare alla concorrenza di Mediaset, prendendo di fatto il posto di Barbara d’Urso e del suo Pomeriggio 5.

La trasmissione che Myrta Merlino condurrà a partire dalla prossima stagione televisiva nel pomeriggio di Canale 5 sarà ben diversa da quella proposta fino ad oggi dalla d’Urso. Sembra infatti che Myrta Merlino voglia accogliere le indicazioni dell’AD Pier Silvio Berlusconi, impostando il suo programma con un tono molto più serio e giornalistico rispetto a quello dell’ex storico volto Mediaset. A proposito, Myrta Merlino commenta:

La parola gossip non mi appartiene. Mi piace di più la parola ‘scoop’, condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi da tabloid, certamente. Penso che le cosiddette soft news siano in realtà una cosa molto seria e che vadano trattate con attenzione e rigore. Lo faremo, con personaggi di spettacolo, temi e fatti di costume, il racconto anche del bello che c’è nel mondo. Una sfida che mi appassiona. Il nostro sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita.

Non è certo un segreto che di recente Pier Silvio Berlusconi abbia voluto dare ai programmi Mediaset un taglio molto diverso rispetto al passato. Abbandonati i siparietti sopra le righe, l’Amministratore Delegato dell’azienda ha scelto di imporre una linea editoriale più seriosa e impegnata, il motivo principale per cui Myrta Merlino ha accettato di buon grado la sua proposta. A proposito, Merlino ha aggiunto:

Ho lasciato la mia casa professionale dopo ben 12 anni pensando a un settimanale, questo è certo, poi però la vita ha più fantasia di noi e a questa proposta era difficile dire di no. Mi sono sentita molto corteggiata e rassicurata sull’impostazione informativa che sarà la protagonista di una nuova fase storica per Mediaset. Essere parte di questo cambiamento mi è sembrata un’avventura estremamente affascinante e ringrazio Piersilvio Berlusconi per la fiducia che mi sta dimostrando.