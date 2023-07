Barbara D'Urso, frecciatina a Myrta Merlino e bomba sulle richieste Mediaset

Barbara D’Urso ha lanciato una frecciatina a Myrta Merlino e ne ha approfittato anche per fare una precisazione sulle richieste che, negli anni, ha ricevuto da Mediaset.

Barbara D’Urso: frecciatina a Myrta Merlino e bomba su Mediaset

Ospite del Festival Marateale che si tiene ogni anno a Maratea, in Basilicata, Barbara D’Urso si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Nel corso del suo intervento, la conduttrice ha lanciato una frecciatina a Myrta Merlino e una notizia bomba sulle richieste che Mediaset le ha fatto in tutti questi anni di onorato servizio.

Barbara D’Urso replica a Myrta Merlino

Qualche giorno fa, intervistata da La Stampa, Myrta Merlino ha svelato come sarà il suo Pomeriggio 5. “Farò cronaca popolare, credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure”, ha dichiarato la conduttrice. Barbara ha finalmente ‘replicato’:

“Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comare”.

La precisazione bomba sulle richieste Mediaset

In merito alla sua cacciata da Mediaset, Barbara D’Urso ha fatto una precisazione importante, che suona più come una frecciatina. Ha dichiarato:

“Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”.

Carmelita ha concluso rassicurando i fan: “Torno, torno, non vi preoccupate, torno presto! Quando meno ve lo aspettate!“.