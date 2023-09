Lucio Presta ha parlato del futuro lavorativo di Barbara D’Urso. Adesso che è stata fatta fuori da Mediaset ci sono possibilità di vederla in casa Rai? Il manager dei Vip ha sottolineato che non è più tempo di fare guerre.

Lucio Presta si sbottona sul futuro televisivo di Barbara D’Urso

Da qualche mese, Lucio Presta e Barbara D’Urso sono tornati ad essere grandi amici. Nel corso dell’evento DigitHon condotto da Nunzia De Girolamo in scena a Bisceglie, il manager dei Vip ha parlato pubblicamente del rapporto ritrovato con la conduttrice. “E’ stata una nemica amatissima per molti anni“, ha ammesso.

Lucio Presta: la guerra con Barbara D’Urso

Presta ha dichiarato:

“Credo che per 30 anni, almeno 20 anni sicuro, le ho fatto una guerra spietata. Poi si diventa vecchi, arrivano i capelli bianchi, per caso si incontrano gli sguardi e capisci che forse non è più tempo di guerra, ma di pace”.

La De Girolamo ha riportato l’attenzione sul futuro lavorativo di Barbara:

“Andrea Vianello, questo mi fa pensare che rivedremo la D’Urso altrove… ma non entriamo in questo. Vianello è uno dei direttori della Rai. Quindi, no, non bloccherà Barbara. Questa è una cosa che penso io”.

Lucio Presta: per Barbara D’Urso potrebbe esserci la Rai

Presta, che per ovvi motivi non può sbottonarsi più di tanto, ha replicato:

“No, non diciamo nulla che poi Vianello mi blocca tutto”.

Molto probabilmente, Lucio sta lavorando da mesi per riportare Barbara D’Urso in Rai, ma per il momento non c’è ancora nulla di certo.