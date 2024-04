La standing ovation della platea Fdi a Pescara per Enrico Berlinguer

Pescara, 29 apr. (askanews) – Standing ovation della platea della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia domenica 28 aprile a Pescara in onore di Enrico Berlinguer. È successo durante l’intervista al presidente del Senato, Ignazio La Russa, condotta proprio dalla figlia dello storico leader del Pci, Bianca.

“I cognomi non si cancellano, qualcuno vorrebbe che non esistesse la tradizione familiare, che la famiglia non contasse, ma per noi conta e in te noi onoriamo anche la figura di tuo padre”, ha detto La Russa.

“Essere la figlia di Enrico Berlinguer – ha affermato la giornalista – la considero una fortuna, un dono che la vita mi ha concesso e che purtroppo è terminato troppo presto perché papà è morto a 62 anni appena compiuto, quando ne avevo 24, mia sorella 22, mio fratello 21 e la mia ultima sorella 13, la nostra vita per la maggior parte è trascorsa senza papà”.

A quel punto è partito un applauso e la standing ovation della sala e dello stesso presidente del Senato. “Questo applauso e questa standing ovation cui mi unisco – ha spiegato La Russa – è la coerente continuazione dell’omaggio che il capo della destra rese a Enrico Berlinguer nel giorno della sua scomparsa”.