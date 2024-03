Fedez torna sui social e fa preoccupare i fan dopo la pubblicazione di un vecchio testo di una sua canzone che cita: “Rivoglio indietro la mia vita”.

Fedez, in queste ultime ore, è tornato sui social con una vena malinconica che ha fatto subito pensare al rapporto problematico con Chiara Ferragni:

«Finisce sempre bene, altrimenti non è finita. Me l’hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita, io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita».