Dopo le ultime apparizioni di Fedez e Chiara Ferragni senza fede, oggi ha fatto scalpore l’immagine dell’influencer al parco con i figli e la fede nuovamente al dito.

Nelle scorse settimane l’ipotesi dell’allontanamento tra Fedez e Chiara Ferragni è stata alimentata dalla sparizione delle fedi al dito dei due. Tuttavia, ci sono stati cambiamenti in merito a questa situazione: di ritorno dall’America, Chiara Ferragni, è ricomparsa in pubblico con indosso la fede nuziale.

«Sono andata a prendere i bimbi a scuola e li ho portati al luna park , che è una delle attività che mi piace fare di più con loro, portarli al parco sul trenino, ed è stato bellissimo nel momento in cui li ho visti. Veramente, in questi momenti essere genitore ti salva un po’ la vita ». Queste, le parole dell’influencer sui social dopo l’uscita con i suoi figli , Leone e Vittoria, la sorella Francesca , il nipotino e la mamma .

«Un periodo veramente doloroso privatamente di cui cerco di non parlare più di tanto, però è pesante e quindi capitemi se ogni tanto pubblico meno, se ogni tanto sono un po’ nei miei pensieri, eccetera. Faccio quel che posso, cerco di fare sempre quello che posso e a volte sono più in “up” e a volte sono più in “down”»