Emergono nuovi dettagli sulla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, che sembrano non promettere nulla di buono. Il rapper ha rimosso da Instagram le sorelle dell’influencer, rendendo il distacco ancora più netto.

Fedez rimuove da Instagram le sorelle di Chiara Ferragni

La crisi tra Fedez e Chiara Ferragni sembra essere ogni giorno più grave e definitiva. L’intervento di Fedez in difesa della moglie dopo la copertina dell’Espresso aveva dato speranza ai fan, che contano ancora su un loro riavvicinamento, ma così non è stato. Questo periodo difficile della coppia sembra aver coinvolto anche le famiglie, che sono sempre state in ottimi rapporti. Fedez ha smesso di seguire su Instagram Valentina e Francesca Ferragni, le sorelle della moglie, che hanno ricambiato. Secondo alcuni esperti di gossip, tra cui Alessandro Rosica, ci sarebbe stata una reazione di rabbia da parte di Fedez per l’intromissione delle sorelle Ferragni nella crisi della coppia.

Fedez smette di seguire anche la migliore amica di Chiara Ferragni

Nelle ultime ore è emerso un altro dettaglio sulla crisi dei Ferragnez. Oltre ad aver rimosso le sorelle dell’influencer, Fedez ha deciso di non seguire più neanche la migliore amica della moglie, ovvero Veronica Ferraro. Chiara Ferragni l’aveva più volte ringraziata pubblicamente per la sua forte vicinanza in questo momento difficile. Il rapper ha cancellato anche il marito della donna, Davide Simonetta, noto produttore di molti successi musicali. Questi dettagli fanno pensare che la crisi stia andando avanti senza possibilità di ritorno.